Для многодетных семей в Москве организовали специальную программу в преддверии праздников

В преддверии праздников для многодетных семей организовали специальную программу – "Время новогодних чудес". Они смогли увидеть новогоднюю ярмарку на Красной площади, смену почетного караула у Вечного огня, а также побывать в ГУМе и попробовать легендарное мороженое.

Кроме того, участники программы посетили ледовое шоу Татьяны Навки "Щелкунчик", а также парк аттракционов "Остров мечты". Программу разработали в рамках проекта "Территория традиционных ценностей" некоммерческой организации "Евразия".

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