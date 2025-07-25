В Москве открылась выставка "Три времени города". Несколько дней творческие пространства участников проекта "Московские мастерские" работают как открытая галерея. Экспозиция организована в рамках городской программы поддержки художников, которую реализует Агентство креативных индустрий Москвы.

Основная галерея находится на Сиреневом бульваре, где размещено 35 просторных мастерских, но к инициативе присоединяется и частный бизнес. Новые открытые мастерские появились, например, в одном из столичных жилых комплексов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.