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24 июля, 17:30

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В Москве открылась выставка о защите суверенитета России

В Москве открылась выставка о защите суверенитета России

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В Москве 24 июля прошло торжественное открытие новой фотовыставки, посвященной истории России и защите ее суверенитета. Экспозиция объединила десятки уникальных исторических фотографий и документов, которые отражают многочисленные попытки иностранного вмешательства во внутренние дела страны.

Заместитель начальника управления президента России по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко подчеркнул, что основной фронт борьбы за суверенитет сегодня проходит по линии исторической памяти. Он отметил, что выставка – это часть большого рассказа о том, как на протяжении веков страна укрепляла свой суверенитет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвыставкивидеоАлина Гилева

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