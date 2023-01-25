Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19:45

Город

"Москва Доверие" стал обязательным общедоступным телеканалом в столице

"Москва Доверие" стал обязательным общедоступным телеканалом в столице

Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

Новости часа: Путин и Собянин осмотрели кластер "Ломоносов" Научной долины МГУ

Путин и Собянин открыли кластер "Ломоносов" – флагман инновационного центра МГУ

"Мой район. Обратная связь": здание Москонцерта на Пушечной улице отреставрируют

"Мой район. Обратная связь": павильоны для наблюдения за птицами установили в Щукине

"Мой район. Обратная связь": детский парк обновили в районе Северное Чертаново

"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт бывшего доходного дома купца Лобачева

"Мой район. Обратная связь": реконструкция Каланчевского путепровода в Москве

Современный автовокзал "Красногвардейский" появится около одноименной станции метро

Федеральная конкурсная комиссия утвердила телеканал "Москва Доверие" в список обязательных общедоступных муниципальных каналов для ЦФО. Как подчеркнул руководитель департамента средств массовой информации и рекламы столицы Иван Шубин, телеканал давно знаком зрителям.

По его словам, канал уделяет большое внимание освещению важных муниципальных проектов. Кроме того, в сетке "Москва Доверие" есть фильмы, которые вошли в историю российского и мирового кинематографа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтехнологиивидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика