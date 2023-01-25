"Москва Доверие" стал обязательным общедоступным телеканалом в столице

Федеральная конкурсная комиссия утвердила телеканал "Москва Доверие" в список обязательных общедоступных муниципальных каналов для ЦФО. Как подчеркнул руководитель департамента средств массовой информации и рекламы столицы Иван Шубин, телеканал давно знаком зрителям.

По его словам, канал уделяет большое внимание освещению важных муниципальных проектов. Кроме того, в сетке "Москва Доверие" есть фильмы, которые вошли в историю российского и мирового кинематографа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.