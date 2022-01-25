В Москве открыли дополнительную площадку экстренной помощи 122

В Москве стало больше операторов, которые отвечают по телефону экстренной помощи 122. Сейчас их в городе уже четыре тысячи человек.

Дополнительную площадку открыли в школе № 548. Там на звонки отвечают в том числе и волонтеры.

Также на линии 122 работает голосовой помощник. Он передает информацию оператору, и тот может оперативнее зарегистрировать вызов врача или скорой. К тому же система сама находит неотвеченные звонки и добавляет их в базу для дальнейшей связи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.