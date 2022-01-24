"Москва сегодня": столица выделила 24,5 га под строительство Рублево-Архангельской линии

19:15
Москва выделила 24,5 гектара под строительство Рублево-Архангельской линии метро. Уточняется, что это 11 земельных участков. Площадки будут использоваться для возведения станций, наземных павильонов, а также всей необходимой инфраструктуры.
Отмечается, что строительство новой линии метро связано с тем, что и Арбатско-Покровская, и Таганско-Краснопресненская линии перегружены, часто образуются заторы и на Новорижском шоссе. Наибольшая загруженность возникает в будни от тоннеля на проспекте Маршала Жукова в Москве до съезда с М9 в Красногорск на Ильинское шоссе.
На данный момент первый участок новой линии уже построен. Две станции "Шелепиха" и "Деловой центр" пока относятся к БКЛ, но в будущем они поменяют цвет на карте и станут звеньями новой линии. Уточняется, что одни ветки возводят с нуля, строят поэтапно, другие только продлевают.
"Мы приступили к проектированию и подготовке территории уже под площадки строительства. Это вынос коммуникаций, обеспечения, размещение объектов строительства и хозяйства строительного", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Стация метро "Новомосковская", которая будет расположена вдоль трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, станет конечной южной точкой Сокольнической линии.
В настоящее время станция готова на треть и возводят ее по принципиально новой эксклюзивной технологии. На "Новомосковской" не будет установлено вентиляционного оборудования, за счет чего увеличится подача теплого воздуха. Вестибюли утеплят дополнительно, а на путевых стенах установят двойные стеклопакеты.
Касаемо запланированных, но еще не открытых станций, в перечне находится станция "Внуково". Павильон будет напоминать терминал аэропорта с портретами авиаконструкторов и изображенияем самолетов гражданской авиации советской эпохи. Ежедневно станция сможет принять до 300 тысяч пассажиров. У Внуково будет два выхода. Первый – в подземный переход, ведущий к терминалу "А" и к "Аэроэкспрессу". Второй – на Вокзальную площадь через наземный павильон. Таким образом дорога в терминал станет открыта для всех видов городского транспорта.
Сообщается, что благоустройство рядом со станцией "Внуково" начнется уже в 2022 году. Пешеходные маршруты обещают сделать удобными и безопасными. Воздушные коммуникации убрать под землю, обновить фонари и установить малые архитектурные формы. На остановочных павильонах смонтируют слоты для зарядки гаджетов. Подробнее – в программе "Москва сегодня".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: