"Москва сегодня": столица выделила 24,5 га под строительство Рублево-Архангельской линии

Москва выделила 24,5 гектара под строительство Рублево-Архангельской линии метро. Уточняется, что это 11 земельных участков. Площадки будут использоваться для возведения станций, наземных павильонов, а также всей необходимой инфраструктуры.

Отмечается, что строительство новой линии метро связано с тем, что и Арбатско-Покровская, и Таганско-Краснопресненская линии перегружены, часто образуются заторы и на Новорижском шоссе. Наибольшая загруженность возникает в будни от тоннеля на проспекте Маршала Жукова в Москве до съезда с М9 в Красногорск на Ильинское шоссе.

На данный момент первый участок новой линии уже построен. Две станции "Шелепиха" и "Деловой центр" пока относятся к БКЛ, но в будущем они поменяют цвет на карте и станут звеньями новой линии. Уточняется, что одни ветки возводят с нуля, строят поэтапно, другие только продлевают.

"Мы приступили к проектированию и подготовке территории уже под площадки строительства. Это вынос коммуникаций, обеспечения, размещение объектов строительства и хозяйства строительного", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Стация метро "Новомосковская", которая будет расположена вдоль трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, станет конечной южной точкой Сокольнической линии.

В настоящее время станция готова на треть и возводят ее по принципиально новой эксклюзивной технологии. На "Новомосковской" не будет установлено вентиляционного оборудования, за счет чего увеличится подача теплого воздуха. Вестибюли утеплят дополнительно, а на путевых стенах установят двойные стеклопакеты.

Касаемо запланированных, но еще не открытых станций, в перечне находится станция "Внуково". Павильон будет напоминать терминал аэропорта с портретами авиаконструкторов и изображенияем самолетов гражданской авиации советской эпохи. Ежедневно станция сможет принять до 300 тысяч пассажиров. У Внуково будет два выхода. Первый – в подземный переход, ведущий к терминалу "А" и к "Аэроэкспрессу". Второй – на Вокзальную площадь через наземный павильон. Таким образом дорога в терминал станет открыта для всех видов городского транспорта.

Сообщается, что благоустройство рядом со станцией "Внуково" начнется уже в 2022 году. Пешеходные маршруты обещают сделать удобными и безопасными. Воздушные коммуникации убрать под землю, обновить фонари и установить малые архитектурные формы. На остановочных павильонах смонтируют слоты для зарядки гаджетов. Подробнее – в программе "Москва сегодня".