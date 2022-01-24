Москва 24 в рубрике "Вертоледная площадка" загадала каток на улице Теплый Стан

В рубрике "Вертоледная площадка" Москва 24 загадала каток на улице Теплый Стан. Первой правильный ответ прислала телезрительница Кристина.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.