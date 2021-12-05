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Транспорт

05 декабря, 23:09

На МКАД в районе пересечения с Липецкой ограничат движение до апреля 2023 года

транспорт перекрытия

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

С 6 декабря 2021 года по 30 апреля 2023 года ограничат движение транспорта на МКАД в районе пересечения с улицей Липецкая. Об этом рассказали в пресс-службе столичного дептранса.

"В связи со строительными работами ограничат движение автомобилей на 28 километре МКАД в районе пересечения с улицей Липецкая с 6 декабря 2021 года по 30 апреля 2023 года", – говорится в сообщении.

По одной полосе с обустройством временного съезда ограничат движение на съезде с внешней стороны 28 километра МКАД на трассу М4. Также ограничение движения будет на 28 километре МКАД в районе съезда с внешней стороны 28 километра МКАД на трассу М4 по одной полосе в сторону области.

Ранее сообщалось, что участок Каспийской улицы на юге Москвы будет перекрываться в ночное время с 6 по 21 декабря в связи с проведением дорожных работ.

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