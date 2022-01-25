Театру Олега Табакова грозит штраф за нарушение мер против COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Московский театр Олега Табакова могут оштрафовать за нарушение мер профилактики распространения коронавируса, сообщает Агентство "Москва".

Главный инспектор ОАТИ Сергей Михайлов рассказал, что в ходе мониторинга соблюдения театрами режима повышенной готовности в Театре Олега Табакова выявили нарушения: при входе в театр посетители не соблюдали социальную дистанцию и не использовали защитные маски.

За это театр могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Если же будет установлен факт причинения вреда здоровью человека, театру может грозить штраф до миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что торговый центр "Калита" в районе Ясенево могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против COVID-19. Сотрудники и посетители находились на территории магазина без средств индивидуальной защиты.

