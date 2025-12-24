Фестиваль "Путешествие в Рождество" развернулся на десятках площадок Москвы

В Москве на десятках площадок проходит зимний фестиваль "Путешествие в Рождество". Это главное сезонное событие столицы, где гостей ждут традиционные праздничные развлечения, масштабные шоу и благотворительные акции.

Как отметили посетители, атмосфера на фестивале замечательная, а ретро-украшения вызывают детский восторг и приятные воспоминания о молодости. Особой популярностью пользуется оформленная Манежная площадь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.