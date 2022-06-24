Москвичи могут посетить фэшн-маркет на Тверском бульваре в рамках "Модной столицы"

Жители и гости Москвы могут посетить фэшн-маркет, который работает на Тверском бульваре в рамках фестиваля "Модная столица".

Посетители также могут поиграть в настольные игры, отдохнуть в лаунж-зоне, позаниматься йогой или пилатесом. В программе также есть лекции от ведущих экспертов моды и мастер-классы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

