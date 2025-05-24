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24 мая, 01:15

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Социальная инфраструктура района Бирюлево Западное получит современное обновление

Социальная инфраструктура района Бирюлево Западное получит современное обновление

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В районе Бирюлево Западное на юге Москвы ведутся масштабные работы по обновлению социальной инфраструктуры. На улице Медынской реконструируют поликлинику № 52. Она будет работать по новому московскому стандарту с современной техникой и безбарьерной средой.

Также по соседству модернизируют здание школы № 2001 – в нем появятся спортивные залы, медиатека и современные классы. Кроме того, в районе завершается ремонт ледового центра "Пингвины", где будут заниматься хоккеисты и фигуристы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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