Социальная инфраструктура района Бирюлево Западное получит современное обновление

В районе Бирюлево Западное на юге Москвы ведутся масштабные работы по обновлению социальной инфраструктуры. На улице Медынской реконструируют поликлинику № 52. Она будет работать по новому московскому стандарту с современной техникой и безбарьерной средой.

Также по соседству модернизируют здание школы № 2001 – в нем появятся спортивные залы, медиатека и современные классы. Кроме того, в районе завершается ремонт ледового центра "Пингвины", где будут заниматься хоккеисты и фигуристы.

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