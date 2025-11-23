Форма поиска по сайту

Новости Москвы: реконструкция началась в МТК имени Лихачева

Новости Москвы: реконструкция началась в МТК имени Лихачева

Очередь заметили у главного здания Третьяковской галереи

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве до 24 ноября

"Новости дня": еще один этап обновления храма Христа Спасителя закончен в Москве

"Новости дня": все лифты обновили в доме на Изумрудной улице в Москве

Спектакль "Снежная королева" покажут в театре "На Басманной" в Москве

Железная дорога стала популярным видом транспорта в Москве благодаря МЦД

В Москве откроется 26 катков этой зимой

Заморозки ожидаются в Москве в ночь на 24 ноября

Очередь на выставки выстроилась возле главного здания Третьяковской галереи

Реконструкция Московского технологического колледжа имени Лихачева началась на юге столицы. Рабочие обновят корпуса, где обучаются тысячи студентов, приведут в порядок мастерские, а также территорию вокруг.

На севере города под заселение по программе реновации передали 57 жилых комплексов. Новостройки находятся в районах Головинский и Бескудниковский, а также в Западном Дегунине, Дмитровском и Тимирязевском районах. Всего в САО новые квартиры получат 110 тысяч жителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

