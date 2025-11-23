Новости Москвы: реконструкция началась в МТК имени Лихачева

Реконструкция Московского технологического колледжа имени Лихачева началась на юге столицы. Рабочие обновят корпуса, где обучаются тысячи студентов, приведут в порядок мастерские, а также территорию вокруг.

На севере города под заселение по программе реновации передали 57 жилых комплексов. Новостройки находятся в районах Головинский и Бескудниковский, а также в Западном Дегунине, Дмитровском и Тимирязевском районах. Всего в САО новые квартиры получат 110 тысяч жителей.

