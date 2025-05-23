23 мая, 22:15Город
Социальная инфраструктура района Бирюлево Западное получит современное обновление
В районе Бирюлево Западное на юге Москвы ведутся масштабные работы по обновлению социальной инфраструктуры. На улице Медынской реконструируют поликлинику № 52. Она будет работать по новому московскому стандарту с современной техникой и безбарьерной средой.
Также по соседству модернизируют здание школы № 2001 – в нем появятся спортивные залы, медиатека и современные классы. Кроме того, в районе завершается ремонт ледового центра "Пингвины", где будут заниматься хоккеисты и фигуристы.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.