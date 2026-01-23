Форма поиска по сайту

23 января, 19:15

События

VI фестиваль студенческого предпринимательства "Студфест" прошел в Москве

VI фестиваль студенческого предпринимательства "Студфест" прошел в Москве

Высота снежного покрова в столице достигла 50 см

Аэропорт Домодедово предупредил о возможных задержках до 30 минут

Москву будут непрерывно убирать и расчищать от снега

Движение на дорогах Москвы осложнено из-за сильного снегопада

Вылет 17 рейсов отменили в аэропортах Москвы

Сильный снегопад продолжится в Москве до конца января

Собянин открыл новое здание районного отдела внутренних дел

Работа катков, лыжных трасс и тюбинговых горок продолжится в рамках "Зимы в Москве"

Жителям столицы рассказали о конкурсе лучших товаров "Московское качество"

Дроны, ИИ и стартапы: 23 января в Москве уже в шестой раз прошел международный фестиваль студенческого предпринимательства "Студфест". Он собрал рекордное количество участников – более 30 тысяч человек из разных регионов России.

Площадка объединила студентов, ученых, экспертов, представителей высокотехнологичного бизнеса и органов власти. Формат мероприятия сочетал деловую, интерактивную и развлекательную части.

Деловая программа была разделена на четыре тематических блока. В них участники могли сформировать бизнес-идеи, изучить практические аспекты запуска собственного дела, найти единомышленников, а также познакомиться с новыми технологическими решениями.

В интерактивной части фестиваля гостей ждали бизнес-квизы и командные игры, танцевальные мастер-классы и фотозоны.

Что дает участие в таких фестивалях? Какие навыки могут помочь нынешним студентам запустить свое дело? Как меняется портрет современного предпринимателя? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева. Ее проводником по пространству фестиваля стал заместитель генерального директора АНО "Развитие человеческого капитала" Алексей Рвачев.

