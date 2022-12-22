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Город

Ледяной дождь может привести к обрывам линий электропередачи в Москве – МЧС

Ледяной дождь может привести к обрывам линий электропередачи в Москве – МЧС

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Ледяной дождь в Москве может привести к обрывам линий электропередачи и затруднениям в движении транспорта. Об этом предупредили в МЧС.

В ночь на 22 декабря в городе шел ледяной дождь. В это же время из-за перехода в плюсовую температуру зафиксированы и локальные подтопления. По оценкам синоптиков, с начала месяца выпало уже почти две декабрьские нормы осадков.

Как город переживает непогоду? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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