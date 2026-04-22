Новости Москвы: новая трибуна появится в ходе реконструкции стадиона "Автомобилист"

В столице продолжается реконструкция стадиона "Автомобилист". В ходе работ специалисты приведут в порядок футбольное поле, обустроят современную трибуну, оборудуют площадку для воркаута и силовых тренировок. Более того, высадят деревья, цветы и кустарники.

В павильоне на ВДНХ, в котором в разное время располагались кафе "Лето", "Чайная" и ресторан "Астория", завершается реставрация. Рабочие восстанавливают как само здание с террасой, так и его интерьер. Ожидается, что здание будет открыто к лету.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.