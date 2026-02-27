Собянин рассказал о системной поддержке некоммерческих организаций в Москве

Порядка 11 тысяч НКО из 30 тысяч, зарегистрированных в Москве, ведут социально ориентированную деятельность. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

Для НКО в городе действует льготная ставка на аренду помещений для работы. Кроме того, проводится конкурс грантов мэра Москвы и "Москва – добрый город".

Как отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, вместе с департаментом соцзащиты в год были распределены более 1 миллиарда рублей на проекты, которые подают фонды и НКО.

