Плотный поток сформировался на Волоколамском шоссе

Столичный трафик составляет 4 балла. В эти минуты при движении в сторону центра на Волоколамском шоссе водителям придется сбросит скорость до 20 километров в час перед Тушинским туннелем. Там сформировался затор длиной один километр. До ТТК можно доехать за 20 минут.

На внешней стороне МКАД в районе 92-го километра из-за аварии затруднено движение от Ярославского до Алтуфьевского шоссе. На преодоление этого отрезка автомагистрали можно потратить полчаса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.