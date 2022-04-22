В ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 2 балла

В ЦОДД оценивают трафик на столичных дорогах в 2 балла. На Дмитровском шоссе формируется затор от Ильменского проезда в направлении центра.

Там же из-за дорожно-ремонтных работ от Валаамской улицы до Красностуденческого проезда водителям придется сбросить скорость до 30 километров в час.

Также образовался затор на внутренней стороне МКАД от Каширского до Варшавского шоссе. Средняя скорость потока на данном участке не превышает 25 километров в час. На весь путь придется потратить около 20 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

