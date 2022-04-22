Подготовка причалов и набережных к старту навигации завершилась в Москве

Столичные причалы отмыли после зимы перед началом навигации. Она стартует 24 апреля. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Тщательно промыли лестницы и облицовку стен. Провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов.

Кроме того, заменили изношенные резиновые причальные отбойники. Также отремонтировали гранитные и бетонные основания сооружений. А также обновили разметку в зоне посадки и высадки пассажиров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

