В столице создают городской вокзал Шелепиха. В его составе множество проектов, которые должны улучшить транспортную ситуацию и соединить сразу несколько районов города. Ключевые составляющие уже готовы. Открыли путепроводы над Шмитовским проездом.

В Москве зафиксировали самую высокую температуру с начала года – почти 9 градусов тепла. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Тем не менее, московским водителям пока не советуют менять резину. Ночью сохраняется минус. Время подобрать более выгодные варианты летних шин еще есть. Тем более, что стоимость автозапчастей и комплектующих начала снижаться.

Звезда сериала "Слово пацана" Никита Кологривый ближайщую неделю проведет в камере. Новосибирский областной суд оставил приговор в силе. Актер получил административный арест на семь суток за пьяный дебош в местном баре. Он приставал к официантке, даже укусил девушку за ногу, а затем пытался устроить драку. В итоге актера задержали и обвинили по статье "Мелкое хулиганство".

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