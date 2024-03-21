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21 марта, 23:30

Транспорт

Обновленные электросамокаты появятся на московских улицах в 2024 году

Обновленные электросамокаты появятся на московских улицах в 2024 году

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В связи с новыми правилами пользования СИМ столичные кикшеринговые операторы обновляют свои парки транспортных средств. Так, электросамокаты оснастили новым программным обеспечением, увеличенными табличками с номерами и голосовым помощником.

Кроме того, операторы внедрили в свои приложения систему идентификации, тестирование на знание ПДД и рейтинг. Он позволит выявлять тех, кто ездит не по правилам, и блокировать их в случае систематических нарушений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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