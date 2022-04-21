Коммунальные службы сообщили, куда обращаться из-за большого скопления воды

Коммунальные службы готовы к сильным ливням. Об этом они сообщили у себя в телеграмм-канале. А также напомнили, куда обращаться из-за большого скопления воды.

Во-первых, если огромные лужи около дома, то можно позвонить в управу района или префектуру округа. Если лужи на дорогах и во дворах – в Мосводосток. А если заливает подземный переход – в "Гормост".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

