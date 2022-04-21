Главный архитектор Москвы рассказал о своем отношении к исторической застройке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о своем отношении к исторической застройке. Позицией в этом вопросе он поделился в рамках паблик-тока "Москва и ее творцы. Кто придумывает город".
Кузнецов отметил, что институт бережного отношения к историческому наследию возник на фоне массовой урбанизации, хотя в прошлом люди считали, что новое лучше старого.
"При этом сейчас люди не понимают, что многие решения, принимающиеся для комфорта их жизни, неизбежно связаны с жестким отношением к некоторым памятникам архитектуры", – цитирует Кузнецова "Мослента".
В качестве примера специалист привел переделывание городской застройки, позволяющее жителям пользоваться канализацией.
Главный архитектор столицы убежден, что необходимость восстановления всех утраченных построек в мельчайших деталях является иллюзией. В первую очередь потому, что в любую эпоху появляются здания, не имеющие исторической ценности. Многие дома в мире в принципе строились без привлечения архитекторов.
"Посмотрите на Лондон. Это один из лучших городов в мире благодаря своим контрастам. Его сейчас готовы лишить статуса культурного наследия ЮНЕСКО, потому что власти радикально относятся к своей старине и не боятся обновлений", – добавил Кузнецов.
Он пояснил, что сохранять шедевры архитектуры важно, однако при этом необходимо не бояться идти вперед.
Ранее сообщалось, что с 18 апреля по 31 мая в Москве пройдут Дни исторического и культурного наследия. В этот период жители и гости столицы смогут посетить около 100 памятников архитектуры. Программа разделена по тематике и времени. Для детей организаторы подготовили специальную программу, в рамках которой они смогут познакомиться с историей города в игровом формате.
"Это наш город": в столице стартовали Дни исторического и культурного наследия
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: