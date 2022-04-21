Главный архитектор Москвы рассказал о своем отношении к исторической застройке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о своем отношении к исторической застройке. Позицией в этом вопросе он поделился в рамках паблик-тока "Москва и ее творцы. Кто придумывает город".

Кузнецов отметил, что институт бережного отношения к историческому наследию возник на фоне массовой урбанизации, хотя в прошлом люди считали, что новое лучше старого.

"При этом сейчас люди не понимают, что многие решения, принимающиеся для комфорта их жизни, неизбежно связаны с жестким отношением к некоторым памятникам архитектуры", – цитирует Кузнецова "Мослента".

В качестве примера специалист привел переделывание городской застройки, позволяющее жителям пользоваться канализацией.

Главный архитектор столицы убежден, что необходимость восстановления всех утраченных построек в мельчайших деталях является иллюзией. В первую очередь потому, что в любую эпоху появляются здания, не имеющие исторической ценности. Многие дома в мире в принципе строились без привлечения архитекторов.

"Посмотрите на Лондон. Это один из лучших городов в мире благодаря своим контрастам. Его сейчас готовы лишить статуса культурного наследия ЮНЕСКО, потому что власти радикально относятся к своей старине и не боятся обновлений", – добавил Кузнецов.

Он пояснил, что сохранять шедевры архитектуры важно, однако при этом необходимо не бояться идти вперед.

Ранее сообщалось, что с 18 апреля по 31 мая в Москве пройдут Дни исторического и культурного наследия. В этот период жители и гости столицы смогут посетить около 100 памятников архитектуры. Программа разделена по тематике и времени. Для детей организаторы подготовили специальную программу, в рамках которой они смогут познакомиться с историей города в игровом формате.