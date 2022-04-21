Столичный трафик оценили в 1 балл

Столичный трафик в данный момент составляет 1 балл. Перед Большим Купавенским проездом произошло ДТП. Участники аварии заняли средний ряд. Величина затора достигла двухкилометровой отметки. За 15 минут можно доехать от МКАД до Терлецкого лесопарка.

На внешней стороне Московской кольцевой автодороги от Дмитровского до Ленинградского шоссе серьезно затруднено движение из-за дорожно-ремонтных работ. Этот отрезок кольца преодолеете за 10 минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

