РФ уведомила США об испытаниях межконтинентальной ракеты "Сармат"

Россия уведомила США об испытаниях межконтинентальной ракеты "Сармат", подтвердили в Пентагоне. Запуск проходил на испытательном космодроме "Плесецк" в Архангельской области.

Уточняется, что все задачи были выполнены в полном объеме. Этот пуск стал первым в программе государственных испытаний. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

