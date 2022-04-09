В Москве продолжают работать несколько ресторанов McDonald’s. Эти заведения принадлежат по франшизе российским предпринимателям, поэтому продолжают работать и собирать огромные очереди.

Некоторые люди скупают бургеры целыми сумками, чтобы потом перепродать дороже. Сколько стоит "Биг Мак" с рук и не опасно ли покупать такую еду? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.