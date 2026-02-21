Взрослые поликлиники изменят график работы в праздничные дни в Москве

Взрослые поликлиники 21 февраля будут работать с 09:00 до 18:00. 22 и 23 февраля часы работы составят с 09:00 до 16.00. В это же время будут открыты кабинеты дежурного врача.

Детские поликлиники 21 февраля работают с 09:00 до 15:00. До 15.00 будут принимать дежурные врачи все праздничные дни. Также будет осуществляться помощь детям на дому. Часы работы травматологии составят с 08:00 до 22:00 или круглосуточно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.