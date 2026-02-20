На МКАД и в ТиНАО дежурят тягачи для помощи водителям

Из-за мощного снегопада, вызванного циклоном "Валли", на МКАД и в ТиНАО организовали дежурство тягачей и автокранов для помощи застрявшим большегрузам. Снежные заносы парализовали движение: фуры и легковушки буквально увязали в сугробах, создавая многокилометровые заторы.

Инспекторы дорожного патруля ЦОДД оперативно выезжали на заявки, вытаскивая машины из снежного плена. Всего за два дня им удалось вызволить более 500 застрявших фур.

