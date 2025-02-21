21 февраля, 00:00Город
В Москве провели профилактику Вечного огня
Специалисты Мосгаза провели традиционное обслуживание Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Звезду мемориала временно приподняли, заменили запальники и проверили систему тройного резервирования, которая обеспечивает бесперебойное горение пламени.
Как отметил генеральный директор компании Гасан Гасангаджиев, специалисты Мосгаза следят за мемориалом с момента его создания в 1967 году. Ежедневно сотрудники проводят плановые осмотры, а раз в месяц – техническое обслуживание.
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