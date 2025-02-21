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21 февраля, 00:00

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В Москве провели профилактику Вечного огня

В Москве провели профилактику Вечного огня

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Специалисты Мосгаза провели традиционное обслуживание Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Звезду мемориала временно приподняли, заменили запальники и проверили систему тройного резервирования, которая обеспечивает бесперебойное горение пламени.

Как отметил генеральный директор компании Гасан Гасангаджиев, специалисты Мосгаза следят за мемориалом с момента его создания в 1967 году. Ежедневно сотрудники проводят плановые осмотры, а раз в месяц – техническое обслуживание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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