В Москве провели профилактику Вечного огня

Специалисты Мосгаза провели традиционное обслуживание Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Звезду мемориала временно приподняли, заменили запальники и проверили систему тройного резервирования, которая обеспечивает бесперебойное горение пламени.

Как отметил генеральный директор компании Гасан Гасангаджиев, специалисты Мосгаза следят за мемориалом с момента его создания в 1967 году. Ежедневно сотрудники проводят плановые осмотры, а раз в месяц – техническое обслуживание.

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