21 января, 07:45

Город

Москвичей пригласили на фестиваль хищных растений в Аптекарский огород

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 4 градуса 21 января

Неизвестные попытались захватить гаражный комплекс на северо-западе Москвы

Москвичам могут разрешить оплачивать парковку с отсрочкой до 5 суток

Сильные морозы обрушатся на Москву в ближайшие выходные

Лыжная трасса и ледяной городок будут работать на Северном речном вокзале до конца зимы

Благотворительная акция проходит в рамках проекта "Зима в Москве"

"Московский патруль": инспекторы ГИМС провели рейд по москвичам, выходящим на тонкий лед

"Московский патруль": пьяный посетитель напал на продавца в магазине в Москве

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 20 января

Москвичей пригласили посетить фестиваль орхидей, хищных растений и кактусов "Тропическая зима" в Аптекарском огороде. Гости смогут увидеть уникальные экземпляры растений и примерить роль охотников за редкими видами.

В свою очередь, арт-пространство Luminar ждет горожан на цифровое шоу "5-й Океан". Там участники смогут погрузиться в мир подводных городов и глубоководных обитателей.

В то же время в Большом Московском цирке состоится спектакль "Сказка о Белоснежке и семи гномах". В программе – цирковое искусство, выступления животных и балет с живой музыкой. Начало представления в 19:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

