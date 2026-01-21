Москвичей пригласили на фестиваль хищных растений в Аптекарский огород

Москвичей пригласили посетить фестиваль орхидей, хищных растений и кактусов "Тропическая зима" в Аптекарском огороде. Гости смогут увидеть уникальные экземпляры растений и примерить роль охотников за редкими видами.

В свою очередь, арт-пространство Luminar ждет горожан на цифровое шоу "5-й Океан". Там участники смогут погрузиться в мир подводных городов и глубоководных обитателей.

В то же время в Большом Московском цирке состоится спектакль "Сказка о Белоснежке и семи гномах". В программе – цирковое искусство, выступления животных и балет с живой музыкой. Начало представления в 19:00.

