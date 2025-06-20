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20 июня, 23:45

Город

Концерты, спектакли и мастер-классы пройдут на выходных на площадках "Лета в Москве"

Концерты, спектакли и мастер-классы пройдут на выходных на площадках "Лета в Москве"

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Концерты, спектакли, мастер-классы и танцевальные вечеринки пройдут на выходных на площадках "Лета в Москве".

Кроме того, гости смогут освоить асаны и отдохнуть в позе лотоса на занятиях по йоге. Потренироваться граждане смогут на крышах районных центров "Место встречи".

Также шеф-повара на площадках "Московских сезонов" научат посетителей готовить традиционную окрошку на квасе, вареники с вишней и пасту с баклажанами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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