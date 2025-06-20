20 июня, 23:45Город
Концерты, спектакли и мастер-классы пройдут на выходных на площадках "Лета в Москве"
Концерты, спектакли, мастер-классы и танцевальные вечеринки пройдут на выходных на площадках "Лета в Москве".
Кроме того, гости смогут освоить асаны и отдохнуть в позе лотоса на занятиях по йоге. Потренироваться граждане смогут на крышах районных центров "Место встречи".
Также шеф-повара на площадках "Московских сезонов" научат посетителей готовить традиционную окрошку на квасе, вареники с вишней и пасту с баклажанами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.