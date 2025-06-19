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19 июня, 11:45

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Проект "Лето в Москве" подготовил программу для семей с детьми

Проект "Лето в Москве" подготовил программу для семей с детьми

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Проект "Лето в Москве" предлагает насыщенную программу для семей с детьми на городских площадках. На Пушкинской площади проходят два винтажных маркета с бижутерией и антикварными предметами из стекла, фарфора и металла.

В музее-заповеднике "Коломенское" также организован винтажный маркет. С 20 по 22 июня в саду имени Баумана пройдет экологическая ярмарка "Эко-Москва" с образовательными программами и мастер-классами. В усадьбе Воронцово запланирована экскурсия "Один день из жизни помещика".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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