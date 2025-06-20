Бригады Мосводостока дежурят на столичных улицах из-за дождя

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специализированная техника и бригады ГУП "Мосводосток" дежурят на столичных улицах на фоне дождя. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

В случае обнаружения временных скоплений воды возле дома горожане могут обратиться в Единый диспетчерский центр 8 (495) 539-53-53, районную управу или префектуру округа. Также о скоплении осадков на дорогах и в дворовых проездах москвичам рекомендовали сообщать в ГУП по номеру 8 (495) 657-87-03.

Кроме того, жители столицы могут позвонить в ГБУ "Гормост" по номеру 8 (495) 632-58-46, если они заметили большое количество воды в подземных переходах, или оставить обращение ГУП в сообществе "Вконтакте".

"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", – отметила пресс-служба.

Сильный дождь с грозой может задержаться в Москве до конца дня 20 июня. В связи с неблагоприятными погодными условиями москвичей попросили пересесть на метро. Также автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон и быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.