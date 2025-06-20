20 июня, 14:23Город
Бригады Мосводостока дежурят на столичных улицах из-за дождя
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Специализированная техника и бригады ГУП "Мосводосток" дежурят на столичных улицах на фоне дождя. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.
В случае обнаружения временных скоплений воды возле дома горожане могут обратиться в Единый диспетчерский центр 8 (495) 539-53-53, районную управу или префектуру округа. Также о скоплении осадков на дорогах и в дворовых проездах москвичам рекомендовали сообщать в ГУП по номеру 8 (495) 657-87-03.
Кроме того, жители столицы могут позвонить в ГБУ "Гормост" по номеру 8 (495) 632-58-46, если они заметили большое количество воды в подземных переходах, или оставить обращение ГУП в сообществе "Вконтакте".
"Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки", – отметила пресс-служба.
Сильный дождь с грозой может задержаться в Москве до конца дня 20 июня. В связи с неблагоприятными погодными условиями москвичей попросили пересесть на метро. Также автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон и быть аккуратными на подъемах и спусках с мостов и эстакад.