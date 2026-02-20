На ВДНХ открылась выставка "Охота и рыболовство на Руси"

На ВДНХ в рамках фестиваля "Живая традиция" открылась выставка "Охота и рыболовство на Руси". Генеральный продюсер выставки Павел Поважный отметил, что особое место в концепции фестиваля занимают семейные ценности и преемственность поколений.

На выставке посетителей ждет максимальная реалистичность. Рыболовные снасти тестируют в бассейне, а меткость охотника предлагают проверить в тире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

