Жители дома в Докучаевом переулке боятся за его состояние из-за перепланировки

Жители дома XIX века в Докучаевом переулке переживают из-за того, что владелец подвального помещения планирует перепланировку под хостел. Соседи опасаются, что из-за вибрации от работ в их квартирах пошли трещины, а в подвале могли повредить несущие конструкции.

Особенно их беспокоит вмешательство в общедомовые коммуникации: по словам жителей, там врезались в канализацию и планируют установить 13 индивидуальных санузлов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

