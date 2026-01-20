Лыжная трасса и ледяной городок будут работать на Северном речном вокзале до конца зимы

На Северном речном вокзале до конца зимы работают разнообразные зимние площадки. Для любителей активного отдыха открыта бесплатная лыжная трасса длиной 600 метров, подходящая как для новичков, так и для профессионалов. Здесь же можно взять инвентарь в прокате и воспользоваться услугами инструктора.

Центром притяжения стал масштабный ледяной городок, напоминающий древнерусскую крепость. Для его создания привезли более 30 тонн натурального льда из Мурманской области, а мастера вручную вырезали более тысячи элементов. Гостей ждут ледяные горки, тюбинги и лабиринты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.