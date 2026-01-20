Форма поиска по сайту

20 января, 23:00

Город

Лыжная трасса и ледяной городок будут работать на Северном речном вокзале до конца зимы

Благотворительная акция проходит в рамках проекта "Зима в Москве"

"Московский патруль": инспекторы ГИМС провели рейд по москвичам, выходящим на тонкий лед

"Московский патруль": пьяный посетитель напал на продавца в магазине в Москве

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 20 января

"Новости дня": волонтерское движение Москвы объединило 1,5 млн человек

Победители фестиваля театров малых городов России выступили в Москве

В Измайловском парке спасли заблудившегося пенсионера

Сильный туман ожидается в Москве в ночь с 20 на 21 января

К 2030 году схема московского метро значительно расширится

На Северном речном вокзале до конца зимы работают разнообразные зимние площадки. Для любителей активного отдыха открыта бесплатная лыжная трасса длиной 600 метров, подходящая как для новичков, так и для профессионалов. Здесь же можно взять инвентарь в прокате и воспользоваться услугами инструктора.

Центром притяжения стал масштабный ледяной городок, напоминающий древнерусскую крепость. Для его создания привезли более 30 тонн натурального льда из Мурманской области, а мастера вручную вырезали более тысячи элементов. Гостей ждут ледяные горки, тюбинги и лабиринты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья КрамароваЛариса Соколова

