На Никольской улице начали реставрацию Правильной палаты

На Никольской улице в Москве началась реставрация памятника архитектуры XVI века Правильной палаты. Именно здесь была напечатана первая на Руси книга. Здание было построено по указу царя Ивана Грозного и входит в комплекс Московского печатного двора.

Специалисты уже приступили к первому этапу работ. Восстановление будут проводить на основе тщательных исследований. В частности, планируется воссоздать историческую шахматную раскраску крыши, характерную для XVII века. В помещениях палаты сохранились типографские печи, где отливали шрифты для книг.

