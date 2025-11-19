Форма поиска по сайту

19 ноября, 23:00

Город

На Никольской улице начали реставрацию Правильной палаты

Фотоловушка поймала редкую лесную куницу в одной из зеленых зон ТиНАО

Дожди и теплая погода продлятся в Москве до конца рабочей недели

"Московский патруль": пенсионерка избила девушку из-за отказа уступить ей место в метро

"Московский патруль": в столице число медленных зон для электросамокатов превысило 420

"Новости дня": в Москве построят 7 инновационных колледжей

"Новости дня": благоустройство Волгоградского проспекта завершилось в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 19 ноября

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе до 21 ноября

Москвичей пригласили посетить бесплатные тренировки по хоккею

На Никольской улице в Москве началась реставрация памятника архитектуры XVI века Правильной палаты. Именно здесь была напечатана первая на Руси книга. Здание было построено по указу царя Ивана Грозного и входит в комплекс Московского печатного двора.

Специалисты уже приступили к первому этапу работ. Восстановление будут проводить на основе тщательных исследований. В частности, планируется воссоздать историческую шахматную раскраску крыши, характерную для XVII века. В помещениях палаты сохранились типографские печи, где отливали шрифты для книг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоЕкатерина ЕфимцеваАнастасия Тареева

