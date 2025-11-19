Форма поиска по сайту

Новости

Новости

19 ноября, 10:15

Город

Более 74 тысяч объектов Москвы подготовили к отопительному сезону

"Моя Москва": Эльвира Болгова. Часть 2

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 19 ноября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 748 мм ртутного столба 19 ноября

Несколько небольших аварий произошло в Москве минувшей ночью

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 70% 19 ноября

Новогодние мастер-классы стартовали в Москве

Собянин: реконструкция стадиона "Торпедо" выходит на финишную прямую

Сергей Собянин рассказал, каким будет стадион "Торпедо" после реконструкции

Бесплатная тренировка по боксу прошла в спорткомплексе "Восход Солнцево"

Более 74 тысяч столичных объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, коммунальные службы подготовили к отопительному сезону. Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, они получили паспорта готовности к работе в зимний период по итогам проверок префектуры административных округов Москвы.

Такие же документы выданы городским предприятиям топливно-энергетического комплекса, таким как Мосэнерго, Мосгаз, Россети и другим. Службы способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы, бесперебойную подачу других ресурсов, необходимых для прохождения отопительного сезона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

