Более 74 тысяч объектов Москвы подготовили к отопительному сезону

Более 74 тысяч столичных объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов, коммунальные службы подготовили к отопительному сезону. Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, они получили паспорта готовности к работе в зимний период по итогам проверок префектуры административных округов Москвы.

Такие же документы выданы городским предприятиям топливно-энергетического комплекса, таким как Мосэнерго, Мосгаз, Россети и другим. Службы способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы, бесперебойную подачу других ресурсов, необходимых для прохождения отопительного сезона.

