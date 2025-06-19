19 июня, 22:30Город
"Деньги 24": Москва представила медиакуб "Город дел" на ПМЭФ-2025
Москва презентовала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) уникальную цифровую инсталляцию – мультимедийный медиакуб "Город дел". Он демонстрирует ключевые достижения в области градостроительства, инфраструктуры и социальной сферы.
Среди основных достижений Москвы – программа комплексного развития территорий и реновации жилого фонда. О том, как дальше будут развиваться эти проекты, программе "Деньги 24" рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.