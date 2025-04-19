Фестиваль "Пасхальный дар" стартовал в Москве

Тысячи цветов, сотни арт-объектов, концерты и добрые дела: 19 апреля в Москве стартовал благотворительный фестиваль "Пасхальный дар". Одной из центральных его локаций стала Тверская площадь.

К празднику площадка расцвела в прямом смысле слова: здесь высадили более семисот деревьев, кустарников и других растений. В их числе – редкие для Москвы плакучие гималайские кедры, кипарисовики и олеандры. Цветочными стали даже архитектурные конструкции: их украсили орнаментами XIX века. Праздничный декор дополнили гигантские пасхальные яйца, над оформлением которых работали известные дизайнеры и именитые художники.

Каждый день до 30 апреля на Тверской площади будет работать уникальная арт-мастерская. Гости смогут поучаствовать в мастер-классах и послушать лекции о традиционных русских промыслах.

Как преобразилась столица к Пасхе? Какие особые смыслы вкладывали авторы в свои арт-объекты? В каких проектах и мероприятиях смогут поучаствовать москвичи в рамках фестиваля "Пасхальный дар"? Об этом и многом другом в прямом эфире рассказала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.