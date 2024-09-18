"Олимпийский" после реконструкции станет больше, чем спортивный комплекс. К бассейнам, тренировочным залам и теннисным кортам добавят серфинг-центр, магазины, рестораны и выставочные пространства. Также там оборудуют большой концертный зал и ледовую арену.

Подходит к концу последний аномально жаркий день сентября. Температура будет плавно возвращаться к климатической норме.

Военный суд на два месяца арестовал бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Заседание проходило в закрытом режиме. О заключении под стражу просило следствие. Юрист был задержан накануне.

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