Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 23:55

Спорт

Более 200 спортобъектов открыли в Москве за 13 лет

Более 200 спортобъектов открыли в Москве за 13 лет

Олимпийское малое велокольцо открыли для тренировок в Москве

Собянин: спорткомплекс более чем со 100 площадками создадут в "Олимпийском"

Необычные выходные прошли на Северном речном вокзале

Осенний велофестиваль прошел на ВДНХ

Новости часа: Собянин рассказал о реконструкции легендарного спорткомплекса "Олимпийский"

Более 100 открытых бассейнов откроют в Москве к 2030 году

Новости часа: до конца месяца 11 новостроек передадут под заселение по реновации в столице

Новости часа: Сергей Собянин заявил о планах расширения сети летних бассейнов в Москве

Команда LADA Sport ROSNEFT выступила в седьмом этапе Российской серии кольцевых гонок

По словам специалистов, развитие общественных пространств для занятий разными видами спорта – новый столичный тренд. За 13 лет в городе построили и реконструировали более 200 спортобъектов.

В данный момент идут работы в "Олимпийском". После обновления там появятся четыре сооружения: арена, водный и физкультурно-оздоровительный комплексы, а также малый концертный зал. Идет реконструкция и на территории "Лужников". Там обновляют Дворец спорта и Малую спортивную арену.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоАнастасия ПетроваЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика