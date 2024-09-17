Более 200 спортобъектов открыли в Москве за 13 лет

По словам специалистов, развитие общественных пространств для занятий разными видами спорта – новый столичный тренд. За 13 лет в городе построили и реконструировали более 200 спортобъектов.

В данный момент идут работы в "Олимпийском". После обновления там появятся четыре сооружения: арена, водный и физкультурно-оздоровительный комплексы, а также малый концертный зал. Идет реконструкция и на территории "Лужников". Там обновляют Дворец спорта и Малую спортивную арену.

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