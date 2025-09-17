Гастрономические фестивали с сезонными продуктами стали популярными в Москве

В Москве набирают популярность гастрономические фестивали с сезонными продуктами. Вслед за командорским кальмаром в столицу приехала фарерская скумбрия. Для любителей стритфуда это стало поводом для новых кулинарных экспериментов.

На Новослободской улице открылась первая в городе рыбная шаурмичная. Проект предлагает москвичам стритфуд из рыбы и морепродуктов. Современные технологии, включая шоковую заморозку, и авторские рецепты позволяют сохранить вкус и пользу продуктов.

