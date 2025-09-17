17 сентября, 01:10Город
"Новости дня": на ярмарке выходного дня в Хамовниках представлены более 10 сортов тыквы
На ярмарке выходного дня в Хамовниках появились первые тыквы нового урожая. Всего там представлено более 10 разных сортов: классические медовые, волжские серые, мускатные, с ореховым ароматом и многие другие.
Плоды на столичные ярмарки выходного дня привозят фермеры из Нижегородской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой и других черноземных областей.
Подробнее – в программе "Новости дня".