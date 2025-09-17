"Новости дня": на ярмарке выходного дня в Хамовниках представлены более 10 сортов тыквы

На ярмарке выходного дня в Хамовниках появились первые тыквы нового урожая. Всего там представлено более 10 разных сортов: классические медовые, волжские серые, мускатные, с ореховым ароматом и многие другие.

Плоды на столичные ярмарки выходного дня привозят фермеры из Нижегородской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой и других черноземных областей.

Подробнее – в программе "Новости дня".