17 сентября, 01:10

"Новости дня": на ярмарке выходного дня в Хамовниках представлены более 10 сортов тыквы

Молодого лося заметили на улицах микрорайона Павшинская пойма в Москве

В Москве прошел финал конкурса "Гонка курьеров"

Собянин: электросуда регулярных речных маршрутов прошли за два года более 1 млн км

Концерт коми-пермяцкой культуры состоялся в вагоне "Ласточки" в честь 9-летия МЦК

3 автомобиля столкнулись на 3-й Фрунзенской улице в Москве

Температура составит 22 градуса в Москве днем 17 сентября

Сергей Собянин: на северо-востоке Москвы появится современный городской квартал

Электросуда прошли более 1 миллиона километров по Москве-реке

"Моя Москва": Татьяна Буланова. Часть 2

На ярмарке выходного дня в Хамовниках появились первые тыквы нового урожая. Всего там представлено более 10 разных сортов: классические медовые, волжские серые, мускатные, с ореховым ароматом и многие другие.

Плоды на столичные ярмарки выходного дня привозят фермеры из Нижегородской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой и других черноземных областей.

Подробнее – в программе "Новости дня".

