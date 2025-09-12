Жителей столицы пригласили поучаствовать в конкурсе "Московский урожай"

Фото: 123RF/sonjachnyj

Жители столицы могут принять участие в осеннем конкурсе "Московский урожай" и продемонстрировать плоды с дачного участка, зелень с балкона или цветы с придомовых клумб.

Цель конкурса – экологическое просвещение москвичей, популяризация здорового образа жизни и поддержка интереса к экологически чистому земледелию. По задумке организаторов даже в условиях мегаполиса можно выращивать натуральные продукты, заботясь о собственном здоровье и окружающей среде.

Работы на конкурс принимаются до 30 сентября. Итоги подведут до 21 октября.

Для участия горожанам нужно экологично вырастить овощи, фрукты, цветы или зелень, а затем сфотографировать урожай или снять на видео. После этого материалы необходимо отправить на электронную почту GPXM-eco-project@eco.mos.ru, приложив заявку и согласие на участие. По желанию граждане смогут предоставить плоды урожая в московские экоцентры.

Всего подготовлено шесть номинаций: "Самый большой плод", "Самый весомый плод", "Самый необычный плод", "Лучший урожай", "Лучший цветочный урожай" и "Приз зрительских симпатий". Фаворит в последней будет определяться голосованием в соцсетях, которое пройдет с 1 по 20 октября включительно.

Победителей и призеров выберет экспертное жюри. Авторы лучших работ получат ценные призы. Результаты конкурса опубликуют в официальных соцсетях и на сайте экоцентров столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Если у дачника образовался избыток овощей, их можно легально продавать, рассказывал директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков. Продажу можно организовать только на специальных рынках или ярмарках.

При этом домашние заготовки можно продавать, зарегистрировав ИП или став юридическим лицом, а также получив определенные документы о соответствии маркировки и упаковки. Такие правила связаны с санитарно-эпидемиологическими требованиями, указывал эксперт.