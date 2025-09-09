Садовод Воронова: песок поможет надолго сохранить морковь и свеклу с огорода

Фото: 123RF/ruslan117

Предварительная сушка и песок помогут надолго сохранить урожай овощей. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

По ее словам, один из главных секретов длительного хранения свеклы, моркови и картошки со своего огорода заключается в том, чтобы не убирать их сразу в подвал, а дать сначала полежать в сарае 3–4 дня. За это время корнеплоды немного подсохнут и не будут гнить, а их кожица станет более плотной.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России После свеклу и морковь советую оставить в деревянном ящике и засыпать песком. Картошку же следует положить просто так – в песке она может испортиться.

Капусту стоит разложить на полочках в подвале, соблюдая небольшое расстояние друг от друга. При этом каждый кочан нужно завернуть в хлопчатобумажную ткань, добавила эксперт.

Агроном Владимир Викулов добавил, что для хранения важно выбирать только позднеспелые сорта капусты. Раннеспелые долго не пролежат, их лучше употреблять сразу, а среднеспелые оптимально использовать для квашения.

"Что касается тыквы, то лучше всего хранятся мускатные и твердокорые сорта. Их можно просто положить дома, например на подоконник, где более прохладно. Однако главный секрет длительного хранения заключается в правильном сборе: очень важно аккуратно срезать тыкву, чтобы осталась плодоножка. Если же ее просто обломить, продукт вскоре начнет гнить", – заключил Викулов.

