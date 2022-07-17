Больше 200 домов возвели по программе реновации в Москве

На месте устаревших пятиэтажек в Москве появляются современные новостройки. В столице по программе реновации уже возвели больше 200 домов. Еще 160 сейчас строят и почти 250 проектируют.

Участники программы могут приобрести дополнительную жилплощадь и машино-места по специальным ценам. О том, на какую скидку можно рассчитывать, – в сюжете телеканала Москва 24.

