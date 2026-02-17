Флагманской площадкой фестиваля китайского Нового года стала Манежная площадь

Фестиваль "Китайский Новый год" открылся в Москве в третий раз. Флагманскими площадками фестиваля стали Манежная площадь и пространство на площади Революции. Посетителей ждут народные танцы, акробатические номера, мастер-классы по каллиграфии, живописи и созданию игрушек.

Представитель оргкомитета фестиваля Анна Гарцман сообщила, что площадки украшены традиционными китайскими украшениями с использованием красных и золотых цветов, которые символизируют удачу и благополучие. Дата китайского Нового года является плавающей и рассчитывается по лунному календарю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.