Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 февраля, 08:00

Город

Флагманской площадкой фестиваля китайского Нового года стала Манежная площадь

Флагманской площадкой фестиваля китайского Нового года стала Манежная площадь

Московская студентка решила учиться сразу в 3 вузах на бюджете

Очередь образовалась у входа в "Аптекарский огород" в Москве

Вход в Московский зоопарк будет бесплатным 21 февраля для посетителей в костюмах панды

Выставка "Праздник весны. Новый год в старом Пекине" открылась в Музее Москвы

Сергей Собянин объявил о начале строительства станции метро "Луганская"

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 10 градусов 17 февраля

Расписание электричек изменится в Москве в длинные выходные

В Шереметьево женщину оштрафовали на 1,5 млн рублей за незадекларированные украшения

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за последствий снегопада

Фестиваль "Китайский Новый год" открылся в Москве в третий раз. Флагманскими площадками фестиваля стали Манежная площадь и пространство на площади Революции. Посетителей ждут народные танцы, акробатические номера, мастер-классы по каллиграфии, живописи и созданию игрушек.

Представитель оргкомитета фестиваля Анна Гарцман сообщила, что площадки украшены традиционными китайскими украшениями с использованием красных и золотых цветов, которые символизируют удачу и благополучие. Дата китайского Нового года является плавающей и рассчитывается по лунному календарю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
городфестиваливидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаАнгелина Жукова

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

[URL=https://www.m24.ru/articles/obshchestvo/18022026/875145]В интернете распространяется много неквалифицированных советов/URL]

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

К чему приведет новое экспресс-тестирование по слюне для водителей?

Введение экспресс-тестов через слюну направлено на борьбу с наркотиками

Эксперты предполагают, что экспресс-тест даст возможность проверок на лекарства

Читать
закрыть

Введут ли онлайн-продажу товаров "18+" по биометрии?

Мера поможет защитить подрастающее поколение от такой продукции

Однако возможны кражи биометрических данных и использования их в мошеннических схемах

Читать
закрыть

В чем опасность нового аналога "Оземпика"?

Любая из этих форм медикаментов грубо вмешивается в гормональную систему

Снижение веса происходит за счет того, что тормозится моторика желудочно-кишечного тракта

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика