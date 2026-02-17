17 февраля, 08:00Город
Флагманской площадкой фестиваля китайского Нового года стала Манежная площадь
Фестиваль "Китайский Новый год" открылся в Москве в третий раз. Флагманскими площадками фестиваля стали Манежная площадь и пространство на площади Революции. Посетителей ждут народные танцы, акробатические номера, мастер-классы по каллиграфии, живописи и созданию игрушек.
Представитель оргкомитета фестиваля Анна Гарцман сообщила, что площадки украшены традиционными китайскими украшениями с использованием красных и золотых цветов, которые символизируют удачу и благополучие. Дата китайского Нового года является плавающей и рассчитывается по лунному календарю.
